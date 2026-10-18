VIDEO/ Jam femër, nuk po lëviz! Policia u merr me forcë çantat e shpinës studentëve

Momente tensioni janë regjistruar pranë Ministrisë së Arsimit, gjatë protestës studentore që po zhvillohet në Tiranë kundër qeverisë.
Pas ndërhyrjes së policisë, situata është tensionuar, ndërsa efektivët kanë marrë me forcë çantat e shpinës së disa studentëve.
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Në pamje dëgjohet thirrja: “Jam femër, nuk po lëviz!”, në një moment përplasjeje mes protestuesve dhe efektivëve të policisë.
Ngjarja ka ndodhur në afërsi të Ministrisë së Arsimit, ku studentët janë mbledhur për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj qeverisë.