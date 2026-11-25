Kryeministri Edi Rama ndodhet në Bruksel, në prag të samitit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ku kërkoi që BE-ja të ndërmarrë një hap më të guximshëm për të përshpejtuar integrimin e vendeve kandidate.
Gjatë një deklarate për mediat, Rama foli për rrugëtimin evropian të rajonit dhe negociatat e Shqipërisë. Ai iu përgjigj gjithashtu pyetjeve mbi luftën kundër korrupsionit dhe hetimet ndaj zyrtarëve të lartë.
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“Samiti i përvitshëm është ndër ngjarjet kryesore të vitit për vendet kandidate dhe ka rëndësi edhe për shtetet anëtare, sepse krijon mundësinë për një dialog të hapur e konstruktiv. Është gjithashtu një rast për të krahasuar qëndrimet mbi zhvillimet e vitit dhe për të diskutuar idetë për të ardhmen. Për këtë arsye, pjesëmarrja në këtë aktivitet të përvitshëm është shumë e rëndësishme për ne.
Besoj se samiti i këtij viti krijon një mundësi të mirë për ta çuar përpara integrimin. Jam i bindur se BE-ja duhet të ketë guximin të bëjë një hap të madh: t’i vendosë të gjitha vendet kandidate në të njëjtën tryezë, pa ndryshuar procesin e vlerësimit sipas meritës për secilin vend. Kjo do të përcillte një mesazh të fuqishëm si për opinionet tona publike, ashtu edhe për botën. Me këtë frymë kam ardhur sot këtu”, u shpreh Rama.
Gazetari e pyeti nëse do të diskutohej propozimi gjerman i paraqitur në Samitin e Tiranës.
“Ai është pjesë e kësaj çështjeje, por mendoj se ky propozim, njësoj si idetë e tjera, duhet parë në një kuadër më të gjerë. Prej kohësh po propozoj pikërisht këtë: që e gjithë Evropa, Bashkimi Evropian dhe vendet kandidate të ulen në një tryezë të përbashkët”, tha kryeministri.
I pyetur për numrin e kapitujve që Shqipëria synon të mbyllë deri në fund të vitit, Rama tha se puna po vijon intensivisht në bashkëpunim me Komisionin Evropian.
“Po punojmë çdo ditë fort me Komisionin Evropian dhe do të shohim se si do të përfundojnë llogaritë. Sipas dijenisë sime, jemi në rrugën e duhur dhe po ecim sipas planit. Megjithatë, kjo punë nuk varet vetëm nga ne, por është e dyanshme. Për disa çështje ende presim miratimin e Komisionit, pasi tekstet që kemi përgatitur duhet të marrin paraprakisht dritën jeshile”, u përgjigj ai.
Gazetari ngriti çështjen nëse Shqipëria mund të pretendojë se është gati për anëtarësim në BE, ndërsa zyrtarë të lartë politikë, si zonja Balluku, po hetohen penalisht nga SPAK-u. Ai e cilësoi këtë një provë të rëndësishme të përpjekjeve kundër korrupsionit.
“Përpjekja e Shqipërisë kundër korrupsionit është e paprecedentë në rajon. Kjo është arsyeja pse vendi duhet vlerësuar si kandidat shumë serioz. Deri jo shumë kohë më parë, Shqipëria përshkruhej si një vend ku mbizotëronte pandëshkueshmëria dhe ku korrupsioni ishte vetë sistemi. Sot, përkundrazi, sistemi po e lufton atë me vendosmëri.
Çdo çështje që lidhet me korrupsionin ose mungesën e tij duhet trajtuar përmes procesit të rregullt ligjor. Por në Shqipëri është e qartë se askush nuk qëndron mbi ligjin. Pikërisht për këtë arsye, vendi duhet parë në një dritë shumë pozitive”, deklaroi Rama.
Në fund, gazetari e pyeti kryeministrin nëse kishte ndonjë koment për njoftimet e Donald Trump lidhur me tregtinë, të bëra atë pasdite.
“Nuk i kam parë njoftimet e Donald Trump për tregtinë. Ajo që njoh është tregu i përbashkët evropian, dhe pikërisht këtë po kërkojmë”, u përgjigj Rama.