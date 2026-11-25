Klubi i Manchester United nuk e ka përjashtuar largimin e Marcus Rashfordit, edhe pse sulmuesi është rikthyer në ekipin e parë.
Sipas gazetarit Ben Jacobs, futbollisti anglez mund të largohet që në merkaton e janarit, nëse në klub mbërrin një ofertë që përmbush pritshmëritë e tyre.
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“Mendoj se edhe Rashfordi mund të shitet nëse paraqitet oferta e duhur, pavarësisht se Manchester United e ka përshkruar rikthimin e tij si riintegrim në skuadër”, tha Jacobs në podcastin “Market Madness”.
Nën drejtimin e Mauricio Pochettinos, United synon të forcojë mbrojtjen dhe sulmin. Nëse skuadra afron një tjetër sulmues, mundësia e largimeve nga ekipi mund të bëhet edhe më e madhe.
Rashfordi, 29 vjeç, u kthye te Manchester United gjatë kësaj vere, pasi përfundoi huazimin te Barcelona.
Kontrata e tij me “Djajtë e Kuq” është e vlefshme deri në verën e vitit 2028, por vazhdimi i qëndrimit në “Old Trafford” nuk është i sigurt.