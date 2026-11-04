Bashkimi luan në Turqi ndaj Bioteknos

Bashkimi luan në Turqi ndaj Bioteknos

Bashkimi, nënkampion i Kosovës në basketboll, e zhvillon ndeshjen e radhës në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup.

Në xhiron e pestë të Grupit F, skuadra kosovare luan si mysafire ndaj Bioteknos nga Turqia. Takimi zhvillohet sot në Kocaeli, duke nisur nga ora 17:30.

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Biotekno hyn si favorite në këtë përballje. Pas katër ndeshjeve, ajo kryeson grupin me shtatë pikë, ndërsa Bashkimi renditet i parafundit me 4 pikë dhe ka zhvilluar një ndeshje më pak.

Bashkimi ka pësuar dy humbje radhazi. Biotekno, nga ana tjetër, e nisi sezonin me humbje, por ka fituar në tri xhirot e fundit.


Shtuar 4.11.2026 09:30

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