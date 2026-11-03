Barcelona vendos kushtet për të transferuar Pedro Porron

Barcelona ka nisur punën për të afruar mbrojtësin e Tottenhamit, Pedro Porro, por kërkon që futbollisti dhe përfaqësuesit e tij të ndihmojnë fillimisht në uljen e shumës që kërkon klubi anglez.
Raportimet e gazetës spanjolle Diario Sport bëjnë të ditur se drejtuesit katalunas kanë mbajtur kontakte të vazhdueshme me përfaqësuesit e Porros, duke shqyrtuar mundësinë e një transferimi në janar ose gjatë verës së ardhshme.
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Barcelona u ka sqaruar se nuk do të paguajë 70 milionë euro, çmimi që Tottenhami ka vendosur për kartonin e lojtarit. Klubi katalunas pret që Porro dhe rrethi i tij të nisin bisedimet me londinezët për të gjetur një marrëveshje më të përballueshme.
Interesi i Barcelonës për mbrojtësin daton që nga vera e kaluar. Vlera e tij në treg është rritur më tej pas kontributit të rëndësishëm me Spanjën, që fitoi Kupën e Botës 2026.
Porro, 27 vjeç, thuhet se dëshiron të rikthehet në La Liga dhe do ta mirëpriste mundësinë për të luajtur me fanellën e Barcelonës.
Gjithsesi, katalunasit përballen me negociata të vështira, pasi Tottenhami ndodhet në pozitë të favorshme. Në qershor, Porro nënshkroi me klubin anglez një kontratë afatgjatë, që zgjat deri në vitin 2031, duke i dhënë Tottenhamit kontroll të madh mbi të ardhmen e tij.
Barcelona e konsideron Porron përforcimin e duhur në krahun e djathtë të mbrojtjes. Drejtuesit synojnë të shtojnë konkurrencën dhe të përmirësojnë këtë repart, ku Jules Kounde nuk ka bindur me paraqitjet e fundit.
Mbetet për t’u parë nëse dëshira e Porros për t’u kthyer në Spanjë do të ndikojë në qëndrimin e Tottenhamit dhe në uljen e çmimit të kërkuar për transferimin.