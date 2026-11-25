Real Madridi dhe Barcelona vazhdojnë ta ndjekin me interes Erling Haalandin, me synimin për të realizuar një transferim që do të ishte ndër më të bujshmit në historinë e futbollit.
Megjithëse kontrata e sulmuesit norvegjez me Manchester Cityn është e vlefshme deri në qershor të vitit 2034, klubet spanjolle mendojnë se ai mund të largohet nga Anglia përpara përfundimit të saj.
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TEAMtalk raporton se të dy gjigantët vijojnë të komunikojnë rregullisht përmes ndërmjetësve, ndërsa e konsiderojnë ende të mundshëm transferimin e Haalandit gjatë vitit të ardhshëm.
Ecuria e fundit e Manchester Cityt mund të ndikojë në vendimin e sulmuesit për të ardhmen. Haaland thuhet se është i pakënaqur me paraqitjet e skuadrës, sidomos pas largimit të Pep Guardiolës nga stoli dhe emërimit të Enzo Marescas.
Sipas raportimit, rezultateve të dobëta të javëve të fundit u janë përgjigjur me shenja të dukshme frustrimi si sulmuesi, ashtu edhe disa prej bashkëlojtarëve të tij.
City renditet i treti në Ligën Premier, gjashtë pikë pas Arsenalit kryesues. Edhe në Ligën e Kampionëve rezultatet nuk kanë qenë bindëse, pasi skuadra ka marrë vetëm 10 pikë nga 15 të mundshme.
Një tjetër çështje që mund të shqetësojë Haalandin janë sanksionet e mundshme ndaj klubit për shkelje të pretenduara të rregullave të Fair Play Financiar. Nëse akuzat provohen, Manchester City mund të marrë dënime të rënda, përfshirë zbritjen administrative nga kategoria.
Raportimi shton se kontrata e norvegjezit përmban edhe një klauzolë që mund t’ia bëjë më të lehtë largimin, nëse ai vendos të nisë një aventurë të re.