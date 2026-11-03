Arsenal synon përforcime në sulm gjatë janarit, dy emra në qendër të vëmendjes së Artetës

Mikel Arteta po përgatit terrenin për një merkato aktive në janar, me fokus kryesor forcimin e repartit të avancuar. Objektivi i Arsenalit mbetet i qartë: të qëndrojë në garë për titullin kampion në Ligën Premier dhe të ecë sa më thellë në Ligën e Kampionëve.
Sipas informacioneve të publikuara nga The Mirror, klubi londinez po analizon me kujdes disa alternativa për t’i dhënë më shumë thellësi dhe konkurrencë skuadrës në fazën sulmuese.
Të lidhura
None found
Junior Kroupi, talenti i Bournemouthit, është një nga lojtarët që ka ngjallur interesim te drejtuesit e Arsenalit. Megjithatë, një lëvizje e tillë në mes të sezonit paraqet vështirësi, pasi klubi anglez nuk është i gatshëm ta lërë të lirë futbollistin në afatin kalimtar të dimrit.
Për më tepër, gara për të riun premtues pritet të jetë e ashpër, sepse në ndjekje të tij raportohet se janë vënë edhe gjigantët europianë Paris Saint-Germain dhe Bayern Munich.
Kenan Yildiz mbetet po ashtu një emër i përhershëm në listën e dëshirave të trajnerit spanjoll. Anësori i Juventusit vlerësohet lart nga zyrtarët e Arsenalit, të cilët po shqyrtojnë mundësinë e një transferimi të mundshëm.
Arteta nuk po kërkon thjesht një lojtar për një pozicion fiks. Ai synon një sulmues polivalent, i aftë të mbulojë disa role të ndryshme në repartin e avancuar dhe t’i japë skuadrës fleksibilitet taktik.
Një ndër prioritetet kryesore mbetet ana e majtë e sulmit, një zonë ku Arsenali dëshiron të shtojë alternativa me cilësi dhe të rrisë konkurrencën në formacion.
Gjatë verës, klubi kishte provuar të siguronte shërbimet e Morgan Rogers dhe Vinicius Junior, por asnjëra prej atyre përpjekjeve nuk u finalizua me sukses.
Rrjedhimisht, drejtuesit e Arsenalit po eksplorojnë opsione të reja, me qëllim që ekipi të mos humbasë vrullin në betejën për trofe.
Raportimi thekson se Arteta e sheh afrimin e lojtarëve të rinj në janar si një domosdoshmëri absolute për ecurinë e skuadrës, jo thjesht si një luks apo mundësi shtesë.