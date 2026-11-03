Projektbuxheti 2027 përballet me kritika për ndikimin në çmime

Projektbuxheti 2027 përballet me kritika për ndikimin në çmime

Qeveria miratoi të hënën projektbuxhetin prej 4.27 miliardë eurosh për vitin 2027, i cili ka shkaktuar reagime negative lidhur me efektin e tij mbi koston e jetesës.

Ish-kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, e cilësoi si pozitive rritjen e pagave, pensioneve dhe shtesave. Megjithatë, ai paralajmëroi se pa mbështetje për prodhimin vendor, këto masa rrisin kërkesën për mallra të importuara dhe nxisin inflacionin. “Po subvencionojmë importet dhe po i rrisim çmimet”, shkroi Ahmeti, duke i kërkuar ekzekutivit të fokusohet te investimet kapitale dhe zbatimi i projekteve.

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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, deklaroi se çmimet janë rritur me 34% që nga viti 2021 dhe se zgjerimi i buxhetit nuk sjell domosdoshmërisht përmirësim të mirëqenies. Nga ana tjetër, Arben Halilaj i AAK-së pretendoi se vetëm rreth 30% e investimeve kapitale janë realizuar. Opozita e ka akuzuar gjithashtu Qeverinë për tejkalimin e afatit ligjor të 31 tetorit për dorëzimin e buxhetit në Kuvend.

Sipas të dhënave zyrtare, inflacioni vjetor në Kosovë arriti në 7.8% gjatë muajit shtator, shifra më e lartë që nga shkurti i vitit 2023. Rritja më e theksuar u regjistrua në sektorin e transportit me 23.9% dhe në banim e shërbime komunale me 11.9%. Ndërkohë, çmimet e ushqimeve u rritën me një ritëm më të ngadaltë prej 2.4%.

Kryeministri Albin Kurti e mbrojti buxhetin duke e quajtur “buxhet të investimeve madhore kapitale”. Ai përmendi mbi një miliard euro për investime, përfshirë unazën e jashtme të Prishtinës dhe rrugën e Dukagjinit. Sipas tij, ekonomia u rrit 5.4% në tremujorin e parë dhe 5.1% në të dytin, ndërsa punësimi po shtohet.

Buxheti parashikon rritjen e koeficientit nga 110 në 120 euro duke filluar nga 1 korriku 2027, si dhe pagën e 13-të dhe rritje prej 25% të shtesave për fëmijë. Komunat do të përfitojnë 908 milionë euro. Për miratimin në Kuvend nevojiten 61 vota.


Shtuar 3.11.2026 08:56

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