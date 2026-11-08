Arlind Ajeti shënon në Turqi dhe jep sinjal pozitiv për Kombëtaren

Arlind Ajeti shënon në Turqi dhe jep sinjal pozitiv për Kombëtaren

Arlind Ajeti ka tundur rrjetën në përballjen mes Bolusporit dhe Bodrumsporit, e vlefshme për javën e 14-të të Ligës së Parë të Turqisë.

Arlind Ajeti jep shkëndijat para Kombëtares, gjen golin në Turqi

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Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare mori një asist të saktë nga Moreira brenda zonës dhe në minutën e 15-të i dha epërsinë skuadrës së tij. Ky gol përbën një lajm të mirë për përfaqësuesen kuqezi, veçanërisht për trajnerin Rolando Maran.

Ajeti është përfshirë në listën e lojtarëve të grumbulluar për dy sfidat e nëntorit, ndaj Finlandës dhe Bjellorusisë. Ndeshja e parë do të zhvillohet në “Air Albania” më 12 nëntor, ndërsa tre ditë më pas Shqipëria do të luajë në transfertë kundër Bjellorusisë.


Shtuar 8.11.2026 14:31

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