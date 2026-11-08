Arlind Ajeti shënon në Turqi dhe jep sinjal pozitiv për Kombëtaren

Arlind Ajeti ka tundur rrjetën në përballjen mes Bolusporit dhe Bodrumsporit, e vlefshme për javën e 14-të të Ligës së Parë të Turqisë.
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Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare mori një asist të saktë nga Moreira brenda zonës dhe në minutën e 15-të i dha epërsinë skuadrës së tij. Ky gol përbën një lajm të mirë për përfaqësuesen kuqezi, veçanërisht për trajnerin Rolando Maran.
Ajeti është përfshirë në listën e lojtarëve të grumbulluar për dy sfidat e nëntorit, ndaj Finlandës dhe Bjellorusisë. Ndeshja e parë do të zhvillohet në “Air Albania” më 12 nëntor, ndërsa tre ditë më pas Shqipëria do të luajë në transfertë kundër Bjellorusisë.