Arbitrat anglezë “zbarkojnë” në “Air Albania”, zbulohen emrat që do të ndajnë drejtësinë në Shqipëri-Bjellorusi

Shqipëria do të luajë ndaj Bjellorusisë të shtunën, në ndeshjen e parë të Grupit 1 të Ligës C. Takimi është planifikuar në stadiumin “Air Albania” dhe nis në orën 20:45.

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Për këtë përballje, UEFA ka caktuar një trupë gjyqtarësh nga Anglia. Arbitër kryesor do të jetë Sam Barrott, ndërsa si ndihmës të tij janë emëruar Adam Nunn dhe Wade Smith.

Në rolin e arbitrit të katërt është vendosur Farai Hallam. Matthew Donohue do të jetë përgjegjës për VAR-in, kurse Paul Howard do ta ndihmojë atë si AVAR.

Kjo sfidë shënon gjithashtu ndeshjen e parë zyrtare të Shqipërisë nën drejtimin e trajnerit Rolando Maran. Takimi i radhës, ai kundër San Marinos në transfertë, do të luhet të martën në të njëjtën orë, 20:45.


Shtuar 24.09.2026 10:41

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