Dimitrieska-Koçoska deklaron se rritja ekonomike, deficiti dhe huamarrja mbeten nën kontroll deri në mbyllje të vitit

Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, ka konfirmuar se nuk parashikohet asnjë rishikim i normës së rritjes ekonomike apo i deficitit buxhetor për pjesën e mbetur të vitit. Sipas saj, monitorimi i vazhdueshëm tregon se zgjerimi i Prodhimit të Brendshëm Bruto, huamarrja dhe treguesit fiskalë do të qëndrojnë brenda kufijve të parashikimeve të rishikuara buxhetore.

Të lidhura

None found

“Nuk presim lëkundje të mëdha deri në fund të vitit dhe qëndrojmë pranë parashikimeve tona fillestare, veçanërisht duke pasur parasysh zgjerimin prej 4.3% të regjistruar në tremujorin e dytë. Gjatë dy vjetëve të fundit, qeveria ka punuar me intensitet dhe përkushtim në frontin ekonomik dhe besoj se këto përpjekje tashmë po materializohen në rezultate konkrete. Për sa i përket hendekut buxhetor, ai do të ruhet ashtu siç e kemi projektuar, pavarësisht nëse do të procedojmë me një rishikim të ri apo jo”, u shpreh ajo.

Ministrja sqaroi se në rast se vendoset për një ribalanc të ri, do të ndërmerren njëkohësisht rregullime si në zërin e të ardhurave ashtu edhe në atë të shpenzimeve. Ajo ritheksoi se për sa kohë që rrethanat mbeten të pandryshuara, deficiti nuk do të kapërcejë kufirin e paracaktuar, njëlloj si edhe niveli i borxhit, i cili është pjesë përbërëse e rishikimit të miratuar në Kuvend. Këto, sipas saj, përbëjnë kornizën udhëzuese brenda së cilës Ministria e Financave duhet të operojë. Komentet u bënë gjatë një interviste për Televizionin e Maqedonisë në Nju Jork.

Ajo theksoi se situata po ndiqet me kujdes dhe se reagimet janë në harmoni me dinamikën ndërkombëtare. Ministrja bëri të ditur se javën e kaluar u zhvillua një takim pune me Drejtorinë e të Ardhurave Publike dhe Drejtorinë Doganore, ku u vlerësuan pritshmëritë dhe ecuria e arkëtimeve buxhetore. Përfundimi i përbashkët ishte se realizimi i të ardhurave po ecën sipas planifikimit, me përjashtim të të hyrave nga akciza, si pasojë e ndërhyrjeve të ndërmarra.

Ministrja, e cila ndodhet në Nju Jork për të marrë pjesë në sesionin “Nxitja e rritjes në ekonominë e re” në kuadër të Takimeve mbi Ndikimin e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2026, organizuar nga Forumi Ekonomik Botëror, nënvizoi se paketa e ndërhyrjeve për menaxhimin e krizës është adekuate dhe se ajo reflektohet në Buxhet.


Shtuar 24.09.2026 11:01

Tags: ,
Filipçe: LSDM-ja do të mbështesë qeverinë nëse siguron kushte më të favorshme ose garanci për vijimin pa bllokada të integrimit

Filipçe: LSDM-ja do të mbështesë qeverinë nëse siguron kushte më të favorshme ose garanci për vijimin pa bllokada të integrimit
Tetova regjistron rastin e parë, Maqedonia arrin 70 të prekur me ethet e Nilit Perëndimor

Tetova regjistron rastin e parë, Maqedonia arrin 70 të prekur me ethet e Nilit Perëndimor
Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001

Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001
Waitz: Drejtësia e barabartë është themeli i besimit te institucionet

Waitz: Drejtësia e barabartë është themeli i besimit te institucionet
Aktakuzë ndaj investitorit dhe Ramiz Merkos për shembjen e shtëpisë së Vllado Maleskit, monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Aktakuzë ndaj investitorit dhe Ramiz Merkos për shembjen e shtëpisë së Vllado Maleskit, monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore
AUV-Maqedoni asgjëson 202 litra/kilogramë akullore dhe akull të pasigurt gjatë korrikut dhe gushtit

AUV-Maqedoni asgjëson 202 litra/kilogramë akullore dhe akull të pasigurt gjatë korrikut dhe gushtit
Kontroll policor në Tetovë, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohen dy 20-vjeçarë

Kontroll policor në Tetovë, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohen dy 20-vjeçarë
Miratohet ulja e koeficientëve për pagat e ministrave dhe deputetëve

Miratohet ulja e koeficientëve për pagat e ministrave dhe deputetëve
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet