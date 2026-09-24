Dimitrieska-Koçoska deklaron se rritja ekonomike, deficiti dhe huamarrja mbeten nën kontroll deri në mbyllje të vitit

Ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, ka konfirmuar se nuk parashikohet asnjë rishikim i normës së rritjes ekonomike apo i deficitit buxhetor për pjesën e mbetur të vitit. Sipas saj, monitorimi i vazhdueshëm tregon se zgjerimi i Prodhimit të Brendshëm Bruto, huamarrja dhe treguesit fiskalë do të qëndrojnë brenda kufijve të parashikimeve të rishikuara buxhetore.
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“Nuk presim lëkundje të mëdha deri në fund të vitit dhe qëndrojmë pranë parashikimeve tona fillestare, veçanërisht duke pasur parasysh zgjerimin prej 4.3% të regjistruar në tremujorin e dytë. Gjatë dy vjetëve të fundit, qeveria ka punuar me intensitet dhe përkushtim në frontin ekonomik dhe besoj se këto përpjekje tashmë po materializohen në rezultate konkrete. Për sa i përket hendekut buxhetor, ai do të ruhet ashtu siç e kemi projektuar, pavarësisht nëse do të procedojmë me një rishikim të ri apo jo”, u shpreh ajo.
Ministrja sqaroi se në rast se vendoset për një ribalanc të ri, do të ndërmerren njëkohësisht rregullime si në zërin e të ardhurave ashtu edhe në atë të shpenzimeve. Ajo ritheksoi se për sa kohë që rrethanat mbeten të pandryshuara, deficiti nuk do të kapërcejë kufirin e paracaktuar, njëlloj si edhe niveli i borxhit, i cili është pjesë përbërëse e rishikimit të miratuar në Kuvend. Këto, sipas saj, përbëjnë kornizën udhëzuese brenda së cilës Ministria e Financave duhet të operojë. Komentet u bënë gjatë një interviste për Televizionin e Maqedonisë në Nju Jork.
Ajo theksoi se situata po ndiqet me kujdes dhe se reagimet janë në harmoni me dinamikën ndërkombëtare. Ministrja bëri të ditur se javën e kaluar u zhvillua një takim pune me Drejtorinë e të Ardhurave Publike dhe Drejtorinë Doganore, ku u vlerësuan pritshmëritë dhe ecuria e arkëtimeve buxhetore. Përfundimi i përbashkët ishte se realizimi i të ardhurave po ecën sipas planifikimit, me përjashtim të të hyrave nga akciza, si pasojë e ndërhyrjeve të ndërmarra.
Ministrja, e cila ndodhet në Nju Jork për të marrë pjesë në sesionin “Nxitja e rritjes në ekonominë e re” në kuadër të Takimeve mbi Ndikimin e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2026, organizuar nga Forumi Ekonomik Botëror, nënvizoi se paketa e ndërhyrjeve për menaxhimin e krizës është adekuate dhe se ajo reflektohet në Buxhet.