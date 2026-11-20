Klubi i Gjilanit ka njoftuar zyrtarisht ardhjen e sulmuesit Ade Oguns, i cili ka nënshkruar me skuadrën kuqebardhë deri në verën e vitit 2028.
Futbollisti 25-vjeçar aktivizohet në repartin e avancuar dhe vlerësohet si një alternativë më shumë për trajnerin, çka pritet të shtojë rivalitetin brenda fazës sulmuese të ekipit.
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Oguns sjell përvojë ndërkombëtare nga klube si Caracas FC në Venezuelë, Wydad AC në Marok dhe KAS Eupen në Belgjikë. Ndërkaq, në futbollin e Kosovës ka veshur edhe fanellën e Ferizajt.
Sipas njoftimit të klubit gjilanas, të gjitha procedurat e regjistrimit janë mbyllur me sukses dhe lojtari do të jetë i gatshëm për shtabin teknik që në ndeshjen e radhës kampionale kundër Ballkanit.