Alban Bushi: “Nuk dorëzohemi kollaj”, fokusi është te Europiani, falënderime për lojtarët e rinj kuqezi

Në ambientet e “Shtëpisë së Futbollit” u mbajt sot një takim me mediat nga trajneri i ekipit kombëtar U-21, Alban Bushi. Gjatë fjalës së tij, ai komentoi emrat e grumbulluar për sfidën testuese që Shqipëria do të zhvillojë ndaj Ukrainës më 5 tetor, në stadiumin “Szentmarjay Tibor”.
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Duke iu referuar fytyrave të reja në grupin kuqezi, Bushi shprehu mirënjohje të veçantë. “I jam falënderues Ajetit që hoqi dorë nga Maqedonia për të veshur fanellën tonë. Lojtarë si ai, së bashku me Kullën dhe Huqin, kanë një potencial të jashtëzakonshëm për U-21 dhe më pas për ekipin A. Edhe pse janë më të rinj, kjo është një mundësi ideale për të hedhur hapa përpara”, u shpreh ai.
Sa i përket përballjes me Ukrainën, tekniku e cilësoi si një provë mjaft serioze. “Kemi përballë një ekip shumë të fortë, por për ne ky është një test thelbësor. Në fushë jemi treguar gjithmonë të barabartë me rivalët, pavarësisht se në letër na kanë parë më dobët. Kjo ndodh sepse grupi ynë ka disiplinë dhe intensitet të lartë. Mendoj fuqishëm se jemi një ekip që nuk dorëzohet lehtë”, theksoi Bushi.
Kur u pyet për ndonjë lojtar konkret që mund të bëjë diferencën, trajneri i vlerësoi të gjithë të përzgjedhurit. Ai veçoi Bajraktarin dhe Ajetin, për të cilët beson se do të ndërtojnë një karrierë të shkëlqyer dhe kanë hapa të shpejtë rritjeje. “Të gjithë lojtarët janë në gjendje t’i bëjnë ballë Ukrainës. Natyrisht që kemi mungesa, por duke qenë një ekip kombëtar, zgjidhjet nuk na mungojnë”, pohoi ai.
I pyetur nëse brezi aktual i U-21 ka potencial për Kombëtaren A, Bushi u tregua optimist. “Pa dyshim që po. Mjafton të shohësh katër emra si Sina, Fetai dhe Simon Simoni, të cilët tashmë shfaqin potencial për të luajtur si me U-21 ashtu edhe me ekipin e parë”, shtoi trajneri.
Në lidhje me objektivat dhe rrugëtimin drejt kampionatit europian, Bushi nënvizoi rëndësinë e ecjes paralele mes rezultateve dhe lojës. “Te moshat nuk kemi presionin e vendit të parë. Megjithatë, fokusi total është tek Europiani. Çdokush duhet ta kuptojë se koha po shkurtohet dhe duhet të japim maksimumin, duke i marrë sfidat njëra pas tjetrës. Që të hënën do të japim sinjale të qarta përballë Ukrainës”, përfundoi Bushi.