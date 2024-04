VIDEO/ Ҫfarë po ndodh në “Big Brother”? Ulërima dhe përplasje të sendeve në tokë, Rike Roçi nuk kontrollon dot nervat, bën sherr me…

Rike Roçi dhe Julian Deda, të cilët kanë pasur një marrëdhënie të mirë së bashku në “Big Brother Vip3”, së fundmi janë përfshirë në një debat ku nuk ka përfunduar dhe aq mirë.

Juli i bën moral dhe i vë në pah lojën që bën, Rike nuk është dakord dhe bëhet agresive.

Juli: “Je si Françeska dy, të ka bërë si vetja, unë nuk di të flas më. Unë bëj pyetje ti…”.

Rike Roç: “Unë këtu prekem”.

Juli: “Ti nuk prekesh fare, madje të vjen mirë kur ta them dhe që po e bëj këtë se kjo është loja jote. I hip tjetrit sipër dhe do të dalësh atje që zihesh me njerëzit pse nuk më lënë të flas. Është turp i Zotit, 200 ditë Brenda”.

Rike Roçi: “Ti ke tre muaj që flet si gjel dhe të kemi lënë. Unë i hip tjetrit sipër që nuk flas fare? Ik me se çave kokën”.

Juli: “Është turp të dalësh atje me faktin pse nuk më le të flas”.

Rike Roçi duke bërtitur: “Jo se nuk është ashtu, sepse mendoni që jam e influencuar edhe nuk jam e influencuar, më çmendët, më çmendët. Merr dhe hedh kutitë e make up me forcë në tokë”.

Juli: “Çfarë je duke bërë? Ajo është me nerva dhe kujton se ia kemi fajin neve”.