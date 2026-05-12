“Paskam pritur 33 vite për të”, Ana Kallaku për partneren e re të Besit

Ana Kallaku ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale me një postim të fundit, ku ka folur hapur për marrëdhënien me të dashurën e re të vëllait të saj, aktorit Bes Kallaku.

Në një bashkëbisedim virtual me ndjekësit në Instagram, Ana ka ndarë detaje për raportin e saj me Ejonën, partneren e re të Besit, duke treguar një afrimitet të veçantë dhe mbështetje të plotë për lidhjen e tyre. Ajo madje ka publikuar edhe një foto ku shfaqet e përqafuar me të, ndonëse duke ia fshehur portretin.
Ndjekësit e kanë pyetur moderatoren për marrëdhënien me kunatën e re, ndërsa përgjigjja e saj ka qenë mjaft emocionale dhe e drejtpërdrejtë.

“Sa shumë pyetje kam në inbox për Ejonën 😍 Ajo është një burim i kulluar gëzimi në shtëpinë tonë! Paskam pritur 33 vite për të 🥺🙏,” – ka shkruar Ana, duke theksuar se e mirëpret plotësisht në familje partneren e re të vëllait të saj.

E njëjta temë ka ngjallur kuriozitet edhe te ndjekësit, të cilët kanë pyetur nëse çifti do të shfaqet së shpejti publikisht. Sipas Anës, mungesa e daljeve publike dhe fotove të plota nuk lidhet me fshehtësi, por është një zgjedhje personale e Ejonës për të ruajtur privatësinë e saj.

“Pavarësisht dëshirës sonë të madhe, është totalisht zgjedhja e Ejonës sonë, për të mos u ekspozuar 🤍🙏,” – ka sqaruar ajo.

Shtuar 12.05.2026 11:07

