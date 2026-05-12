Spanja, Irlanda dhe vende të tjera bojkotojnë Eurovisionin 2026 për shkak të Izraelit!

Edicioni i 70-të i Eurovision Song Contest 2026 nis mbrëmjen e sotme në Vjenë, ku do të mbahet gjysmëfinalja e parë në arenën Wiener Stadthalle. Në garë këtë vit janë 35 shtete, ndërsa 15 artistë do të ngjiten sonte në skenë për të siguruar një vend në finalen e madhe.

Mes emrave që pritet të tërheqin më shumë vëmendje është edhe përfaqësuesi i Izraelit, Noam Bettan, i cili konkurron me këngën “Michelle”. Pjesëmarrja e Izraelit ka shkaktuar polemika të forta, pasi Spanja, Irlanda, Holanda, Sllovenia dhe Islanda kanë vendosur të bojkotojnë festivalin në shenjë proteste ndaj vendimit të organizatorëve për lejimin e shtetit izraelit në garë.
Në të njëjtën kohë, në kryeqytetin austriak janë paralajmëruar disa protesta pro-palestineze, ndërsa autoritetet kanë rritur ndjeshëm masat e sigurisë. Policia nga e gjithë Austria, si edhe forca mbështetëse nga Gjermania, janë angazhuar për mbarëvajtjen e festivalit.

Të lidhura

None found

Sipas organizatorëve, 10 artistët më të votuar nga gjysmëfinalja e parë dhe 10 të tjerë nga nata e dytë, që mbahet më 14 maj, do të kalojnë në finale. Ndërkohë, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia e kanë siguruar automatikisht finalen si financuesit kryesorë të konkursit, ndërsa Austria kalon direkt si fituese dhe pritëse e vitit të kaluar.

Ndër favoritët e këtij edicioni përmenden Finlanda me këngën “Liekinheitin”, përfaqësuesi grek Akylas, grupi portugez Bandidos do Cante dhe Senhit nga San Marino.

Të Lidhura:

  1. Më shumë se 70 ish-pjesëmarrës të Eurovisionit kërkojnë përjashtimin e Izraelit nga gara e sivjetme
  2. Eurovision 2025/ Belgjika dhe Spanja kërkojnë hetim për manipulim votash pro Izraelit
  3. Sllovenia kërcënon të tërhiqet nga Eurovisioni nëse nuk i përgjigjet çështjes së pjesëmarrjes së Izraelit
  4. Shorti i ‘Eurovision 2025’, ja kur do shfaqet Shqipëria në gjysmëfinale

Shtuar 12.05.2026 12:07

Tags: ,
Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme

Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme
E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë

E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë
Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”

Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”
SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit
Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…

Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…
Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus

Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus
Majlinda Dhuka: BE na ka paraqitur 101 kushte për mbylljen e negociatave

Majlinda Dhuka: BE na ka paraqitur 101 kushte për mbylljen e negociatave
BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve

BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve