Adioni dhe Ola marrin “bekimin” e familjes, ja çfarë komentoi kunata e ish-fermeres

Historia e dashurisë mes Adionit dhe Olës, e lindur në “Ferma VIP 3”, po vazhdon të marrë vëmendje edhe pas përfundimit të spektaklit. Dyshja, e cila gjatë qëndrimit në fermë u përball me sfida, dyshime dhe reagime të forta nga familjarët, duket se tashmë po jeton një etapë krejt tjetër të marrëdhënies së tyre.

Në shtëpinë e fermës, raporti i tyre u komentua shpesh dhe u vu në pikëpyetje, sidomos pas deklaratave të familjes së Olës, të cilat lanë të kuptohej se lidhja mund të mos pranohej jashtë programit. Megjithatë, zhvillimet e fundit kanë treguar se situata ka ndryshuar plotësisht.
Një detaj që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve ishte komenti i kunatës së Olës, Reinës, në një postim të Adionit në rrjetet sociale. Ajo përdori emoji të një zogu dhe një peshku të bashkuar nga një zemër, një simbolikë që lidhet drejtpërdrejt me pyetjen që vëllai i Olës i bëri asaj gjatë kohës në fermë: “Nëse një zog bie në dashuri me një peshk, ku duhet të jetojnë ata?”.

Të lidhura

None found


Ky reagim u interpretua si një shenjë e qartë se familja e Olës tashmë e ka pranuar Adionin. Komenti erdhi menjëherë pas vizitës që ai zhvilloi në Malësi të Madhe, vendlindjen e familjes së partneres së tij.

Vetë Adioni publikoi fotografi pranë Olës dhe familjarëve të saj, duke treguar momente të afërta dhe atmosferë të ngrohtë familjare. Me këto zhvillime, duket se çifti ka marrë më në fund mbështetjen dhe bekimin që i nevojitej për ta jetuar lirshëm historinë e tyre të dashurisë.

Të Lidhura:

  1. Braktisja nga nëna, dhuna nga ish-i! Rrëfimi prekës i Xhenetës:Tentova të mbys veten
  2. Pas suksesit në Eurovision, Shkodra Elektronike paralajmëron fansat për një album
  3. “Deri sa do ta mbajmë ne?”/ Elton Ilirjani flet për situatën delikate dhe të rënduar të Parashqevi Simakut
  4. Kristi Lamaj dhe Lei Kraja bëhen bashkë për të moderuar këtë emision

Shtuar 12.05.2026 11:55

Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme

Fero publikon një fotografi të para katër viteve nga qendra e rehabilitimit: Në gjendjen më të keqe të mundshme
E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë

E ndjek në çdo performancë – Adrola Dushi dhe Capital T tashmë të pandarë
Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”

Studentët shqiptarë paralajmërojnë protestën e dytë: “Nëse menduat se u ndalëm, gabuat”
SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit

SHBA dhe BM diskutojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit
Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…

Bes Kallaku drejt altarit për herë të dytë ?! Detajet që po “nxisin” zërat për dasmë me partneren e re…
Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus

Hantavirusi/ 12 punonjës spitali izolohen pas një procedure të gabuar në trajtimin e një pacienti me hantavirus
Majlinda Dhuka: BE na ka paraqitur 101 kushte për mbylljen e negociatave

Majlinda Dhuka: BE na ka paraqitur 101 kushte për mbylljen e negociatave
BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve

BE planifikon rregulla të reja për mediat sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve