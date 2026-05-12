Adioni dhe Ola marrin “bekimin” e familjes, ja çfarë komentoi kunata e ish-fermeres

Historia e dashurisë mes Adionit dhe Olës, e lindur në “Ferma VIP 3”, po vazhdon të marrë vëmendje edhe pas përfundimit të spektaklit. Dyshja, e cila gjatë qëndrimit në fermë u përball me sfida, dyshime dhe reagime të forta nga familjarët, duket se tashmë po jeton një etapë krejt tjetër të marrëdhënies së tyre.
Në shtëpinë e fermës, raporti i tyre u komentua shpesh dhe u vu në pikëpyetje, sidomos pas deklaratave të familjes së Olës, të cilat lanë të kuptohej se lidhja mund të mos pranohej jashtë programit. Megjithatë, zhvillimet e fundit kanë treguar se situata ka ndryshuar plotësisht.
Një detaj që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve ishte komenti i kunatës së Olës, Reinës, në një postim të Adionit në rrjetet sociale. Ajo përdori emoji të një zogu dhe një peshku të bashkuar nga një zemër, një simbolikë që lidhet drejtpërdrejt me pyetjen që vëllai i Olës i bëri asaj gjatë kohës në fermë: “Nëse një zog bie në dashuri me një peshk, ku duhet të jetojnë ata?”.
Të lidhura
None found
Ky reagim u interpretua si një shenjë e qartë se familja e Olës tashmë e ka pranuar Adionin. Komenti erdhi menjëherë pas vizitës që ai zhvilloi në Malësi të Madhe, vendlindjen e familjes së partneres së tij.
Vetë Adioni publikoi fotografi pranë Olës dhe familjarëve të saj, duke treguar momente të afërta dhe atmosferë të ngrohtë familjare. Me këto zhvillime, duket se çifti ka marrë më në fund mbështetjen dhe bekimin që i nevojitej për ta jetuar lirshëm historinë e tyre të dashurisë.