Eurovision 2026 çel siparin me paradën e 35 shteteve, Alis tërheq vëmendjen në ceremoninë madhështore në Vjenë

Ceremonia e hapjes së Eurovision Song Contest 2026, solli atmosferë festive dhe emocion për fansat e muzikës europiane, teksa përfaqësuesit e 35 shteteve parakaluan në tapetin turkez në një nga momentet më të rëndësishme para nisjes së garës.
Shqipëria u përfaqësua nga Alis Kallaci, i cili tërhoqi vëmendjen e mediave dhe publikut me paraqitjen e tij në eventin madhështor që po zhvillohet në Vjenë të Austrisë.
Të lidhura
None found
Artisti shqiptar u prit ngrohtësisht nga publiku dhe mediat e huaja, ndërsa gjatë intervistave foli për këngën “Nan”, një krijim me ngarkesë emocionale dhe elementë të fortë tradicionalë shqiptarë të ndërthurur me tinguj modernë.
Përfaqësimi i Shqipërisë në Eurovision këtë vit vjen pas triumfit të Alis në Festivalin e Këngës në RTSH, ku ai siguroi biletën drejt skenës më të madhe europiane të muzikës me këngën fituese “Nan”. Vetë artisti ishte shprehur pas fitores: “Do bëj maksimumin tim në Eurovizion. Do jap shpirtin”.
Kënga “Nan” është pritur pozitivisht si nga publiku shqiptar ashtu edhe nga fansat ndërkombëtarë të Eurovision-it, duke u konsideruar si një nga prurjet më autentike të këtij edicioni jubilar të 70-vjetorit të festivalit.
Në këtë edicion marrin pjesë 35 shtete, ndërsa Eurovision 2026 po zhvillohet në Vjenë të Austrisë, ku organizatorët kanë premtuar një spektakël të madh muzikor dhe një garë të fortë artistike.
Shqipëria synon finalen e madhe me performancën e Alis, e cila pritet të kombinojë traditën shqiptare me frymën moderne të skenës europiane.