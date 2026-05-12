Eurovision 2026 çel siparin me paradën e 35 shteteve, Alis tërheq vëmendjen në ceremoninë madhështore në Vjenë

Ceremonia e hapjes së Eurovision Song Contest 2026, solli atmosferë festive dhe emocion për fansat e muzikës europiane, teksa përfaqësuesit e 35 shteteve parakaluan në tapetin turkez në një nga momentet më të rëndësishme para nisjes së garës.

Shqipëria u përfaqësua nga Alis Kallaci, i cili tërhoqi vëmendjen e mediave dhe publikut me paraqitjen e tij në eventin madhështor që po zhvillohet në Vjenë të Austrisë.

Të lidhura

None found

Artisti shqiptar u prit ngrohtësisht nga publiku dhe mediat e huaja, ndërsa gjatë intervistave foli për këngën “Nan”, një krijim me ngarkesë emocionale dhe elementë të fortë tradicionalë shqiptarë të ndërthurur me tinguj modernë.

Përfaqësimi i Shqipërisë në Eurovision këtë vit vjen pas triumfit të Alis në Festivalin e Këngës në RTSH, ku ai siguroi biletën drejt skenës më të madhe europiane të muzikës me këngën fituese “Nan”. Vetë artisti ishte shprehur pas fitores: “Do bëj maksimumin tim në Eurovizion. Do jap shpirtin”.

Kënga “Nan” është pritur pozitivisht si nga publiku shqiptar ashtu edhe nga fansat ndërkombëtarë të Eurovision-it, duke u konsideruar si një nga prurjet më autentike të këtij edicioni jubilar të 70-vjetorit të festivalit.

Në këtë edicion marrin pjesë 35 shtete, ndërsa Eurovision 2026 po zhvillohet në Vjenë të Austrisë, ku organizatorët kanë premtuar një spektakël të madh muzikor dhe një garë të fortë artistike.

Shqipëria synon finalen e madhe me performancën e Alis, e cila pritet të kombinojë traditën shqiptare me frymën moderne të skenës europiane.

 

Të Lidhura:

  1. Alis flet pas fitores në Fest 64: Ende nuk më besohet
  2. Mashtroi Netflix-in! Arrestohet regjisori me 11 milionë dollarë
  3. Foli për divorcin e Klea Hutës dhe Elgit Dodës, gazetari i njohur paditet nga çifti
  4. Sasa rrëfen marrëdhënien toksike: Më ka shfrytëzuar në të gjitha mënyrat, s’më ka folur as familja

Shtuar 12.05.2026 08:53

Tags: ,
Malbora hedh dyshime të forta, çfarë po ruan për Indrin?

Malbora hedh dyshime të forta, çfarë po ruan për Indrin?
Irani synon kontroll të përhershëm të internetit me ndihmën e teknologjisë kineze

Irani synon kontroll të përhershëm të internetit me ndihmën e teknologjisë kineze
Tsipras ringjall të majtën greke, rikthehet bujshëm në politikë: Premtoj forcimin e demokracisë dhe transparencës

Tsipras ringjall të majtën greke, rikthehet bujshëm në politikë: Premtoj forcimin e demokracisë dhe transparencës
Aksident me 2 të plagosur në aksin Ura e Çerenecit-Librazhd

Aksident me 2 të plagosur në aksin Ura e Çerenecit-Librazhd
“Klevisa është e lidhur jashtë”/ Mamaja e saj reagon pas situatës me Indrin

“Klevisa është e lidhur jashtë”/ Mamaja e saj reagon pas situatës me Indrin
Konferenca Ndërqeveritare, Rama për propozimin e Merz: Jemi talebanët e Europës, do të bëjmë gjithçka për tu anëtarësuar

Konferenca Ndërqeveritare, Rama për propozimin e Merz: Jemi talebanët e Europës, do të bëjmë gjithçka për tu anëtarësuar
Marta Kos: Kur të mbyllen negociatat, do i ngjitem malit të Korabit me Ramën! Kryeministri: Mund t’i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca të thotë “po”

Marta Kos: Kur të mbyllen negociatat, do i ngjitem malit të Korabit me Ramën! Kryeministri: Mund t’i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca të thotë “po”
Burgjet sërish në sitën e policisë/ Forcat operacionale të Policisë së Burgjeve mësyjnë në Fushë-Krujë për kontrolle

Burgjet sërish në sitën e policisë/ Forcat operacionale të Policisë së Burgjeve mësyjnë në Fushë-Krujë për kontrolle
meritkingjojobetjojobetjojobetjojobetzirvebetMadridbetMadridbetcasibombetpark girişJojobetmeritkinggalabetjojobetjojobetlunabet girişholiganbet girişMarsbahis GüncelMarsbahis GirişMarsbahis Güncel GirişJojobetJojobet GirişCasibom