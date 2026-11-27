Një debat i tensionuar u zhvillua mes Fuegos dhe Nichit gjatë Prime-it të Big Brother VIP Kosova 5, pas transmetimit të një klipi ku u shfaqën provokimet e Fuegos dhe momenti kur ai hyri bashkë me Nichin në banjë.
Fuego argumentoi se sjellja e tij ishte brenda rregullave të lojës dhe se kishte të drejtë ta provokonte Nichin, pasi nuk mendonte se kishte kapërcyer ndonjë kufi.
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Ai e vuri theksin edhe te reagimi i Nichit ndaj Antonetës, duke e akuzuar për xhelozi. Sipas Fuegos, një mashkull që ka pëlqim për një femër nuk duhet ta ushtrojë atë lloj presioni dhe as ta çojë në lot.
“Unë e kam të drejtën totale të provokoj në këtë situatë, normalisht, sepse jemi në një lojë dhe nuk besoj se i kam kaluar limitet. Kur shoh një mashkull që e pëlqen një femër, nuk e çon atë në atë gjendje. Unë besoj se e bën vetëm për publikun, sepse nëse vërtet ke pëlqim, nuk i bën presion dhe nuk e bën të qajë”, deklaroi Fuego.
Pas këtyre fjalëve, Nichi reagoi ashpër dhe vuri në pikëpyetje burrërinë e Fuegos. Ai i kujtoi se vetë nuk do t’i afrohej një femre për të cilën Fuego kishte shprehur pëlqim.
“A kam shkuar unë te Oleçka për t’ia puthur dorën? A ke farë burrërie, more burrë, të shkosh te femrat që unë ua kam shprehur pëlqimin?”, tha Nichi.
Në përgjigjen e tij, Fuego theksoi se Nichi nuk ka asnjë marrëdhënie me Antonetën dhe se sjellja e tij xheloze nuk ka bazë.
Duke folur për ngjarjen në banjë, Fuego sqaroi se ajo skenë ishte pjesë e një provokimi të planifikuar për ta nxjerrë Nichin në një situatë të keqe.
“Sa i përket banjës, me thirrje për të ma thyer krenarinë, nuk lejoj askënd të ma thyejë krenarinë. Më përpara dal sonte nga këtu”, u shpreh Fuego.
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