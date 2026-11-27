Pas koncertit të zhvilluar këtë javë në shtëpinë e BBVK-së, raporti mes Antonetës dhe Nichit u tensionua.
Gjatë Prime-it të sotëm, të dy u përballën dhe diskutuan hapur për situatën mes tyre.
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Para përballjes, Nichi deklaroi se Antoneta i pëlqen.
Megjithatë, nga fjalët e Antonetës u kuptua se ajo nuk ka të njëjtin vlerësim për të.
“Më vrau shumë fakti që ai vetëm justifikohej dhe priste që edhe unë të kërkoja falje, ndërkohë që ende nuk i kishte pranuar gabimet e veta. Për mua nuk kanë rëndësi faljet që thuhen thjesht sa për t’u kërkuar; vlerë kanë ato që ndihen dhe nuk përsëriten”, u shpreh Antoneta.
Më poshtë mund të ndiqni deklaratën e saj: