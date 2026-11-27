Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi, ka analizuar zhvillimet e fundit në Partinë Socialiste, duke komentuar largimin e Elisa Spiropalit nga drejtimi i Kuvendit dhe pakënaqësitë e saj pas emërimit në krye të Ministrisë së Jashtme.
Gjatë një interviste në emisionin “Zonë e Lirë” në News24, Korreshi deklaroi se Spiropali është “deklasuar” politikisht. Sipas tij, ajo po përjeton personalisht atë që opozita dhe qytetarët pretendojnë se kanë vuajtur gjatë 13 viteve të qeverisjes socialiste.
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Deputeti demokrat tha se Spiropali e ka provuar nga afër presionin e shtetit, pasi ka shfaqur pakënaqësi për humbjen e postit të kryetares së Kuvendit dhe kalimin në drejtimin e diplomacisë.
Korreshi nënvizoi se pozicioni i kryetares së Kuvendit i siguronte asaj peshë të madhe institucionale dhe politike. Ai përmendi edhe rolin e Spiropalit si drejtuese qarku, duke argumentuar se kjo detyrë lidhej me vendimmarrje për drejtorë, fonde dhe projekte si rrugët e shkollat.
“Kemi qenë kolegë, por ajo është deklasuar. Edhe në komision i thashë se i varën armët në gozhdë. Në gjykimin tim, Spiropali ishte një nga veteranet dhe përfitueset më të mëdha brenda PS-së, por përfundoi duke u përballur me të njëjtën situatë që ka përshkruar edhe Rama me shprehjen ‘kokat hëngshin’. Pas zgjedhjeve të vitit 2025, ndërsa Karakaçi, Nufi dhe Llambadari u bënë ministra, Spiropali humbi terren”, u shpreh ai.
Korreshi shtoi se Spiropali ka përjetuar atë që, sipas tij, të tjerët e kanë mbajtur mbi shpinë për 13 vite: egërsinë e shtetit kur ai merret personalisht me një individ. Ai përmendi shkuarjen e autoriteteve në derën e shtëpisë së saj dhe vendosjen e një gjobe, si dhe pakënaqësinë e saj për largimin nga drejtimi i Kuvendit. Sipas tij, të qenit numri dy i shtetit i jepte asaj ndikim të konsiderueshëm dhe e bënte postin shumë më të fuqishëm se ai i ministres së Jashtme.
Ai pretendoi gjithashtu se gjatë kohës në krye të Kuvendit, Spiropali kishte pavarësi dhe ndikim të madh, ndërsa si drejtuese qarku kishte rol në administrimin e strukturave dhe fondeve. “Nuk kalon gjë pa firmën e drejtuesit të qarkut, qoftë për fondet, lotet e rrugëve apo shkollat”, tha Korreshi.
Sipas tij, Spiropali qëndroi rreth një vit në postin e kryetares së Kuvendit, ndërsa për largimin e saj fajësoi Belinda Ballukun, të cilën e quajti “Bela”. Korreshi deklaroi se Balluku synonte zonën e ndikimit dhe pushtet absolut, pasi pas zgjedhjeve vendosi drejtorët e saj. Ai tha se gara brenda PS-së lidhet edhe me atë se kush do të jetë pas Ramës.
“Spiropali dhe Erjoni e rritën Belën, ndërsa Bela ua hëngri kokën të dyve. Balluku ka marrë gjysmën e qeverisë dhe administron 95% të buxhetit të shtetit”, përfundoi deputeti demokrat.