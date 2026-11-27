Vëllai i Madh ka vendosur të marrë masa ndaj Akilit, Fuegos dhe Nichit për shkeljet e rregullave në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5.
Akili është dënuar me nominim dhe izolim, pasi ka përdorur kërcënime dhe fjalë të papërshtatshme ndaj Antonetës.
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Edhe Fuego me Nichin janë ndëshkuar me nominim dhe izolim. Vendimi ndaj tyre erdhi pasi të dy banorët hynë së bashku në banjë.
Izolimi për të tre banorët do të nisë pas përfundimit të Prime-it të sotëm, ndërsa ata do t’i bashkohen automatikisht listës së të nominuarve të së hënës.