Hyrja e Valdrinës dhe Valdetit në Big Brother VIP Kosova 5 ka nxitur reagime dhe diskutime mes banorëve të shtëpisë.
Teksa kanë komentuar lojën e çiftit dhe polemikat e krijuara, Nichi u shpreh se ata po luajnë fuqishëm.
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“Kanë hyrë fuqishëm në lojë, s’mujmë me ja u mohu”, tha ai.
Nichi shtoi se marrëdhënia e mirë me Valdetin e bën të shmangë përplasjet me çiftin. “Unë i kam punët shumë mirë me Valdetin, qata s’po guxoj me u nguc me to”, deklaroi ai.
Videoja e plotë sjell më shumë detaje.