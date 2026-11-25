Thomas Markle, babai i dukeshës së Sussex-it Meghan Markle, pritet të dërgohet në Kaliforni, ku do të përballet me akuza për posedimin e materialeve që përmbajnë imazhe të abuzimit seksual me fëmijë.
Urdhri për transferimin e 82-vjeçarit u dha të mërkurën nga gjyqtarja federale Lindsay Griffin, sipas dokumenteve të siguruara nga agjencia e lajmeve “Press Association”. Markle ndodhet aktualisht në paraburgim në Florida.
Të lidhura
None found
Vendimi vjen pasi një juri e madhe federale në bregun perëndimor miratoi ndjekjen penale të tij. Në javët e ardhshme, ai pritet të dalë para një gjyqtari në Los Angeles, ku do të njoftohet për akuzat dhe do të pyetet si deklarohet për to.
Aktakuza e miratuar nga juria pretendon se më 30 tetor dhe 4 nëntor të këtij viti, Markle kishte në mënyrë të vetëdijshme filma fotografikë negativë 35-milimetërsh me materiale pornografike me të mitur.
Sipas dokumenteve të gjykatës, imazhet paraqisnin një fëmijë para pubertetit dhe një të mitur nën moshën 12 vjeç. Markle akuzohet për dy raste posedimi të këtyre materialeve. Në rast se shpallet fajtor, ai mund të marrë deri në 20 vite burg për secilën akuzë, ose deri në 40 vite gjithsej.
Agjentët e FBI-së e arrestuan Thomas Markle më 6 nëntor, pasi autoritetet konfiskuan materiale në dy magazina në Los Angeles. Ai i kishte marrë këto ambiente me qira për gati dy dekada.
Hetimi nisi muajin e kaluar, kur djali i tij, Thomas Markle Jr, e denoncoi në polici në Filipine dhe në FBI. Sipas raportimeve, Markle Jr kishte gjetur imazhe të paligjshme mes sendeve personale të të atit në Cebu të Filipineve. Ai i tha gjithashtu gazetës The Sun se kishte njoftuar autoritetet për magazinat në Los Angeles.
Pas arrestimit, Thomas Markle u lirua fillimisht me kusht. Megjithatë, pak ditë më vonë u ndalua përsëri, pasi hoqi pajisjen elektronike të monitorimit. Në një intervistë, ai tha se nuk i kuptonte akuzat dhe mohoi të kishte poseduar materiale të tilla.
“Nuk kam asnjë pornografi me fëmijë” dhe “nuk kam fotografi të fëmijëve të zhveshur”, deklaroi ai.
Zyra e prokurorit federal për distriktin qendror të Kalifornisë kujtoi se “Çdo i pandehur prezumohet i pafajshëm derisa dhe nëse nuk shpallet fajtor nga gjykata”.
Çështja ka sjellë sërish vëmendje te marrëdhënia e prishur mes Markle dhe vajzës së tij, Meghan, me të cilën ai nuk ka komunikuar prej kohësh. Dukesha e Sussex-it është shprehur më parë se akuzat ndaj të atit e kishin lënë “thellësisht të shqetësuar”.
Meghan ka treguar gjithashtu se në vitin 2019 kishte marrë, përmes Policisë Metropolitane të Londrës dhe strukturës së posaçme për mbrojtjen e familjes mbretërore, një letër që përmbante “akuza shqetësuese dhe tronditëse” për të atin. Në atë kohë, ajo ishte siguruar se pretendimet po hetoheshin.