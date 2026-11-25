Fushata “16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore” është çelur zyrtarisht në një ceremoni të organizuar nga Ministria e Drejtësisë. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, njoftoi se motoja e këtij viti është “Raporto dhunën”.
Në një postim në Facebook, Haxhiu tha se gratë që raportojnë dhunën e kanë kaluar tashmë hapin më të vështirë. Ajo theksoi se institucionet mbajnë përgjegjësinë për t’i mbrojtur ato dhe për të siguruar drejtësi.
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Sipas saj, çdo rast kur një grua merr mbrojtje pasi denoncon dhunën mund t’u japë kurajë grave të tjera të kërkojnë ndihmë dhe të tregojnë çfarë kanë përjetuar.
Haxhiu kujtoi gjithashtu viktimat e femicidit të këtij viti, duke thënë se secila grua e vrarë kujtohet me dhimbje. Ajo u shpreh se këto vrasje lidhen me pabarazinë e rrënjosur, e cila ende u jep mundësi burrave të kontrollojnë vendimet e grave për arsimimin, të ardhurat dhe jetën e tyre.
Ajo nënvizoi se ushtrimi i kontrollit mbi jetën e grave përbën dhunë, edhe nëse nuk lë shenja në trup. Haxhiu kundërshtoi, po ashtu, përdorimin e zakoneve apo të nocionit të nderit si arsye për t’ua kufizuar grave dinjitetin dhe lirinë.
Haxhiu bëri të ditur se Kuvendi do të angazhohet në këtë përpjekje gjatë gjithë vitit, së bashku me institucionet e tjera. Ajo shpresoi që mesazhi i fushatës të mbërrijë te vajzat, gratë, djemtë e burrat, si dhe te të gjithë qytetarët dhe institucionet përgjegjëse për ndërtimin e një shoqërie pa dhunë.