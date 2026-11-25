Interi triumfoi 2-0 ndaj Stuttgartit në ndeshjen e vlefshme për xhiron e pestë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve, duke siguruar suksesin e tretë në këtë edicion.
Skuadrat krijuan mundësi shënimi gjatë pjesës së parë, por asnjëra nuk arriti të gjente rrugën drejt golit. Interi iu afrua epërsisë në minutën e 43-të, kur Nicolo Barella goditi shtyllën. Pak më herët, edhe Marcus Thuram kishte pasur një rast të mirë.
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Goli i parë erdhi në minutën e 57-të, kur Petar Sucic shënoi nga pika e bardhë. Arbitri akordoi penallti për Interin pasi rishikoi në VAR prekjen e topit me dorë nga Josha Vagnoman.
Interi nuk u ndal dhe në minutën e 74-t gjeti edhe golin e dytë. Federico Dimarco shërbeu për Lautaro Martinezin, i cili realizoi me një goditje të saktë nga brenda zonës.
Stuttgarti kërkoi penallti pas një aksioni në zonën e Interit, por gjyqtari lejoi vazhdimin e lojës.
Rezultati mbeti i pandryshuar deri në përfundim, ndërsa Interi mori tri pikë të rëndësishme dhe regjistroi fitoren e tretë në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve.