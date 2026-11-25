Pas një periudhe pikëpyetjesh rreth vazhdimësisë së bashkëpunimit mes Arbana Osmanit dhe produksionit të “Ferma VIP”, tashmë duket se është marrë një vendim për sezonin e ardhshëm.
Pas përfundimit të edicionit të fundit, në media qarkulluan raportime për mospajtime mes moderatores dhe produksionit, duke vënë në pikëpyetje rikthimin e saj në krye të spektaklit.
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Nga burime mesohet se Arbana Osmani do të marrë sërish drejtimin e “Ferma VIP”.
Sipas informacioneve që kemi siguruar, bashkëpunimi mes palëve do të vazhdojë edhe për një sezon, duke i dhënë fund paqartësive që shoqëruan të ardhmen e moderatores në këtë format.
Tashmë, vëmendja zhvendoset te përgatitjet për edicionin e ri, risitë në format dhe emrat e personazheve që do të bëhen pjesë e tij.