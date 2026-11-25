Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, u takua me Gunther Krichbaum, ministër gjerman i Shtetit për Europën.
Tabaku bëri të ditur në rrjetet sociale se biseda u përqendrua te procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.
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Në mesazhin pas takimit, deputetja e vuri theksin te ndikimi që duhet të kenë reformat e integrimit për qytetarët.
“Për Shqipërinë, ky proces merr kuptim kur reformat sjellin ndryshime që qytetarët i ndiejnë në jetën e përditshme”, shkroi Tabaku.
Ajo nënvizoi edhe rolin e Gjermanisë në procesin e anëtarësimit. “Gjermania mbetet një partner i rëndësishëm në këtë rrugëtim”, shtoi deputetja.