Kuzhina tradicionale kineze dhe oud-i arab janë ndër 62 kandidaturat që pritet të vlerësohen për përfshirje në Listën e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të UNESCO-s. Nominimet do të shqyrtohen gjatë takimit vjetor të organizatës së Kombeve të Bashkuara, që po mbahet në Xiamen të Kinës.
Lista përmban elemente të ndryshme të trashëgimisë botërore, mes tyre zakone gastronomike, tradita muzikore, festa dhe praktika sportive. Synimi i këtij procesi është ruajtja dhe njohja e shprehjeve kulturore të transmetuara brez pas brezi, të cilat lidhen ngushtë me identitetin e komuniteteve.
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Kandidatura e Kinës përfshin njohuritë dhe mënyrat tradicionale të përgatitjes dhe konsumimit të ushqimit. Në dosje përmenden prerja me thikë, avullimi dhe fermentimi, përdorimi i enëve si wok-u dhe shkopinjtë, si edhe zakonet që shoqërojnë vaktet e përditshme dhe festat familjare.
Sipas dokumentit të dorëzuar në UNESCO, kuzhina kineze bazohet te bashkëjetesa harmonike mes njeriut dhe natyrës, ushqyerja e shëndetshme dhe balanca e pesë shijeve kryesore: të thartës, të ëmblës, të hidhurës, pikantes dhe të kripurës.
Kuzhina kineze, e njohur për shumëllojshmërinë dhe përhapjen e saj në mbarë botën, do të synojë të renditet krahas traditave gastronomike franceze, japoneze, meksikane dhe italiane, të cilat janë pjesë e listës së UNESCO-s.
Mes kandidaturave të tjera të lidhura me gastronominë janë edhe buka e susamit të Jerusalemit, kaaku i Jerusalemit, bakllavaja dhe salcat tradicionale maja.
Një nga propozimet me karakter shumëkombësh është ai për oud-in, instrumentin tradicional arab me tela. Kandidatura është paraqitur nga 16 vende arabe, ndërsa instrumenti luan një rol të rëndësishëm në jetën kulturore të rajonit, duke shoqëruar koncerte, dasma, tubime tradicionale dhe produksione filmike.
Gjatë këtij viti janë dorëzuar të paktën 18 kandidatura të përbashkëta nga disa shtete. Në këtë grup përfshihen edhe tradita të vendeve të Azisë Qendrore, si Kazakistani, Kirgistani dhe Taxhikistani, në bashkëpunim me Iranin, Azerbajxhanin, Turqinë dhe Mongolinë.
Ukraina, Polonia dhe Lituania kanë paraqitur së bashku traditat e festimeve që zhvillohen në prag të Krishtlindjeve. Ndërkohë, Polonia, Austria dhe Luksemburgu kërkojnë përfshirjen e festimeve të Ditës së Shën Barbarës, që shënohet më 4 dhjetor dhe lidhet edhe me traditën e minatorëve.
Për herë të parë, në këtë proces marrin pjesë me kandidatura edhe katër shtete afrikane.
Lesoto ka propozuar mokorotlo-n, një kapelë tradicionale konike që përfaqëson identitetin kombëtar dhe është e vendosur edhe në flamurin e vendit.
Sudani i Jugut ka paraqitur ceremoninë tradicionale të varrimit yigga. Eswatini synon të përfshijë festivalin që lidhet me frutin marula, ndërsa Tanzania ka propozuar muzikën singeli, e cila është shndërruar në një element të rëndësishëm të kulturës bashkëkohore të vendit.
Një tjetër element i propozuar është tenisi i rrugës në Barbados, sport i krijuar në vitet 1930, kur ishulli ishte ende koloni britanike. Kjo praktikë lindi si reagim ndaj përjashtimit të popullsisë së zezë nga klubet tradicionale të tenisit.
Ndeshjet e tenisit të rrugës zhvillohen në sipërfaqe asfalti ose betoni të shënuara me shkumës. Përdoren topa tenisi pa shtresën e zakonshme të feltit, raketa të forta prej druri dhe rrjeta të ulëta. Me kalimin e kohës, kjo lojë është bërë simbol i krenarisë dhe rezistencës për banorët e Barbadosit.
Të dhënat e UNESCO-s tregojnë se tri listat e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale përmbajnë aktualisht 849 praktika nga 157 vende. Prej tyre, 716 janë regjistruar në Listën Përfaqësuese të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale, 90 në listën e praktikave që kërkojnë mbrojtje urgjente dhe 43 në Regjistrin e Praktikave të Mira të Mbrojtjes.