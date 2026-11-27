Mbrëmjen e djeshme, Monika Kryemadhi, ishte e ftuar në studion e emisionit “Të Paekspozuarit” në Vizion Plus.
Kryemadhi foli për situatën e saj personale dhe politike, duke deklaruar se i kanë marrë shtëpinë, e kanë larguar nga politika dhe i kanë shkatërruar familjen përmes dezinformimit.
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Gjithashtu, gjatë intervistës, Kryemadhi u shpreh se aktualisht nuk e punëson askush, ndërsa ironizoi edhe mundësinë e dërgimit të saj në burgun e Pogradecit.
Pjesë nga intervista:
Kryemadhi: Shtëpinë ma kanë marrë. Mua ma kanë marrë shtëpinë. Ia kthyen shtëpinë vetëm mamit tim. Nga politika më kanë hequr. Në punë nuk më merr njeri. Familjen ma kanë shkatërruar me dezinformime. Çfarë do të më bëjnë mua më shumë? Do më çojnë te burgu i Pogradecit, po punë e madhe, bukën e kam falas, çdo gjë falas, ajër i pastër është.
Rakipi: Ti s’ke vuajtur për këto qyle.
Kryemadhi: Ama karma… Do t’ju vijë radha, një nga një, me radhë.