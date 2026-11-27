Parlamenti i Italisë i ka dhënë miratimin përfundimtar dekretit të ri mbi arsimin, një nismë e qeverisë së Giorgia Melonit që u votua në Dhomën e Ulët me 142 vota pro, 112 kundër dhe 4 abstenime.
Dokumenti vendos një tavan prej 30 për qind për nxënësit e huaj që nuk e kanë zotëruar ende siç duhet gjuhën italiane, brenda çdo klase mësimore, dhe njëkohësisht ndalon mbajtjen e burkës në ambientet shkollore.
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Paketa ligjore përmban edhe dispozita të tjera: prindërit me origjinë të huaj ngarkohen me detyrimin për të mësuar italishten, parashikohen masa për mbështetjen e nxënësve me aftësi të kufizuara, si dhe veprime kundër bullizmit kibernetik dhe braktisjes së shkollës.
Një tjetër pikë e paketës është ulja me 50 për qind e çmimit të librave shkollorë në versionin dixhital. Kjo masë shkaktoi përplasje brenda koalicionit qeverisës në Senat, ku Forza Italia votoi kundër amendamentit, ndërsa Vëllezërit e Italisë, partia e kryeministres, e mbështeti atë.
Ky debat vjen në një kohë kur gjendja e infrastrukturës shkollore në Itali është kthyer në një shqetësim publik. Kohët e fundit, studentët kanë protestuar kundër ndërtesave të amortizuara dhe mungesës së investimeve në arsim.
Ministri italian i Arsimit, Giuseppe Valditara, e mbrojti ligjin, duke thënë se ndryshimet synojnë t’u ofrojnë nxënësve më shumë mundësi dhe t’i mbështesin familjet. “Nëpërmjet kësaj mase, ne po japim zgjidhje konkrete për familjet italiane dhe po forcojmë të drejtën e çdo nxënësi për sukses arsimor”, u shpreh ai.
Valditara theksoi se paketa parashikon burime shtesë për nxënësit me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre, ndihmë për blerjen e teksteve shkollore dhe financim për rolin e mësuesve kujdestarë. Sipas tij, integrimi i nxënësve të huaj duhet të bazohet në zotërimin e gjuhës italiane dhe në respektimin e rregullave të përbashkëta.
Miratimi u përball me kundërshtimin e opozitës. Udhëheqësja e Partisë Demokratike, Elly Schlein, kritikoi ekzekutivin, duke argumentuar se problemet e arsimit nuk zgjidhen me kufizime për nxënësit e huaj, por me investime në infrastrukturë dhe personel. “Shkollat nuk kanë nevojë për kapele të projektuara për t’i mbajtur fëmijët e huaj jashtë; ato kanë nevojë për çati që nuk shemben mbi kokat e nxënësve”, deklaroi ajo.
Schlein kërkoi më shumë fonde për rikonstruksionin e shkollave, shtim të stafit arsimor dhe përmirësim të kushteve të mësimit. Ajo përmendi gjithashtu nevojën për më shumë klasa me orar të plotë, një raport më të mirë mes numrit të nxënësve dhe mësuesve, si dhe shërbime më të gjera të mbështetjes psikologjike brenda shkollave.