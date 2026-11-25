Producenti dhe muzikanti nga Kosova Ilir Osmani, i njohur në skenë si IlirOs, ka ndërruar jetë në moshën 55-vjeçare.
Lajmi u bë publik nga kolegë e bashkëpunëtorë të tij, të cilët ndanë në rrjetet sociale fjalë përkujtimore.
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IlirOs ishte ndër emrat e njohur të muzikës urbane në Kosovë dhe dha kontribut në rritjen e hip-hopit vendor.
Mes artistëve që e kujtuan ishte edhe kantautori Genc Salihu. Ai publikoi një fotografi të IlirOs në Instagram dhe e përshkroi si “një prej artistëve më të rëndësishëm muzikorë në Kosovë në dy dekadat e fundit”.