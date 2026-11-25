Një fazë e re e projekteve për restaurimin e lumenjve në Kosovë ka filluar pas vendimit të prillit të këtij viti për të ndaluar betonimin e tyre. Këtë e bëri të ditur ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli.
Pacolli njoftoi se janë lidhur memorandume bashkëpunimi me komunat e Klinës, Obiliqit, Kamenicës dhe Mamushës. Marrëveshjet parashohin restaurimin e lumenjve dhe zbatimin e Zgjidhjeve të Bazuara në Natyrë.
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Memorandumet u nënshkruan në kuadër të Programit IWRM-K, të bashkëfinancuar nga Qeveria e Zvicrës dhe Qeveria e Kosovës, bëri të ditur ministrja.
Qasja synon të ruajë ekosistemet dhe të zvogëlojë rrezikun e përmbytjeve, duke ndërhyrë në mënyrë që të respektohet rrjedha natyrore e lumenjve, theksoi Pacolli.
Masat e planifikuara përfshijnë ripërtëritjen e bimësisë përgjatë brigjeve, heqjen e pengesave që ndërpresin rrjedhën natyrore dhe zgjerimin e hapësirave në dispozicion të lumenjve.
Klinë, Obiliq, Kamenicë dhe Mamushë do të jenë komunat e para ku do të zbatohet ky model. Synimi është që ai të shërbejë si standard për projektet e ardhshme ujore në Kosovë.
Gjithashtu, brenda gjashtë muajve pritet të hartohet, në bashkëpunim me Programin IWRM-K, një udhëzues që përcakton standardet për Zgjidhjet e Bazuara në Natyrë. Udhëzuesi do të zbatohet në projektet e restaurimit të lumenjve në të gjithë vendin.
“Po i japim fund praktikave që dëmtojnë lumenjtë. Ne investojmë vetëm në zgjidhje që mbrojnë natyrën dhe qytetarët tanë!”, deklaroi Pacolli.