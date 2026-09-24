Jennifer Lopez shkëlqeu në Javën e Modës në Milano me një stil që tërhoqi të gjithë sytë

Milano u ndez nga prania e këngëtares dhe aktores së njohur botërore, Jennifer Lopez, e cila zbriti në Javën e Modës të qytetit. Si gjithmonë, 57-vjeçarja nuk kaloi pa lënë gjurmë, duke prezantuar një veshje të rafinuar me një prekje të guximshme që i shtoi një nuancë tërheqëse të papritur.
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Artistja, e cila është nënë e dy fëmijëve, u kap nga kamerat e fotografëve me një këmishë të bardhë në stil oversize, të cilën e mbante të hapur për të ekspozuar një sutjenë të zezë. Këtë zgjedhje e shoqëroi me pantallona të zeza me bel të ngritur dhe këmbë shumë të gjata, duke krijuar një figurë elegante dhe të zgjatur.
Për të plotësuar pamjen, ajo shtoi këpucë me platformë dhe një çantë të zezë me formë të strukturuar nga shtëpia e modës Dolce & Gabbana, një partneritet që Lopez e ka forcuar dukshëm në periudhën e fundit.
Stili i saj përfaqëson një variant të tendencës “peekaboo bra”, ku një fragment i sutjenës shfaqet qëllimisht poshtë rrobave më tradicionale. Në rastin e J.Lo-së, kontrasti mes të bardhës së këmishës dhe të zezës së sutjenës e shndërroi kombinimin në një shprehje elegance dhe sensualiteti njëkohësisht.
Dhe me sa duket, kjo ishte thjesht hyrje. Që nga momenti i mbërritjes në Milano, Lopez ka ofruar një varg paraqitjesh mahnitëse, duke i qëndruar besnike kryesisht krijimeve të Dolce & Gabbana-s.
Në një tjetër dalje publike, ajo u pa me një ansambël tërësisht nga kjo markë, i përbërë nga një bustier në ngjyrë kremi me dantellë dhe xhinse oversize me bel të lartë. Për të finalizuar look-un, zgjodhi një pallto dramatike ngjyrë bordo, e pajisur me jakë dhe mëngë prej gëzofi.
Ndërkohë, për eventin Vogue World: Milano 2026, Lopez ndoqi një rrugë krejtësisht tjetër. Ajo u paraqit me një fustan bustier të zi, të stolisur me rruaza, të cilin e kombinoi me doreza të zeza transparente, takë elegante dhe një varëse mbresëlënëse.
Ky qëndrim i saj në Milano erdhi pas një tjetër momenti të rëndësishëm në Itali. Muajin korrik, Lopez mori pjesë në spektaklin “Alta Moda” të Dolce & Gabbana-s në Taormina, ku u shqua me një veshje të personalizuar nga kjo shtëpi mode.