Pas transmetimit të klipit nga sfida e buxhetit, ku Akili e cilësoi Antonetën si “vajzë pa karakter” dhe “të shëmtirë”, në studio pati reagime të menjëhershme.
Akili sqaroi se deklaratat e tij erdhën si pasojë e një zemërimi të mbledhur ndër kohë. Ky justifikim u kundërshtua nga moderatori Alaudin Hamiti.
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“Nuk po dini ta respektoni femrën. Antoneta, por edhe çdo grua tjetër, nuk është pronë e askujt. Është e lodhshme që çdo mashkull gjen një justifikim dhe, në fund, fajin ia lë sërish femrës. Kontrolloni ndjenjat”, u shpreh Alaudini.
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