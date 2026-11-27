Barcelona është e gatshme të shqyrtojë një ofertë për Jules Kounden gjatë verës së ardhshme, nëse propozimi financiar për mbrojtësin francez konsiderohet i kënaqshëm.
Situata e 28-vjeçarit në formacionin e Hansi Flickut është bërë e pasigurt, pasi ai nuk e ka më një vend të garantuar në krahun e djathtë të mbrojtjes.
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Këtë hapësirë e ka shfrytëzuar Eric Garcia, i cili ka zhvilluar paraqitje të mira në ndeshjet e fundit dhe ka fituar më shumë besim për të qenë pjesë e formacionit bazë.
Pavarësisht kësaj, largimi i Koundes nuk pritet të ndodhë gjatë afatit kalimtar të janarit. Barcelona do të analizojë paraqitjet e tij, minutazhin dhe alternativat që ofron tregu përpara se të vendosë për të ardhmen e tij në verë.
Një transferim i mundshëm i francezit do t’i shërbente edhe planifikimeve të drejtorit sportiv Deco, pasi klubi katalunas synon të afrojë një qendërmbrojtës që preferon të luajë me këmbën e majtë.
Kounde u transferua te Barcelona nga Sevilla në vitin 2022 dhe ende shihet si një futbollist me përvojë, falë aftësisë për të mbuluar si qendrën e mbrojtjes, ashtu edhe krahun e djathtë.
Megjithatë, pakësimi i minutave në fushë dhe problemet fizike të shfaqura së fundmi kanë ngritur pikëpyetje mbi vazhdimësinë e tij në “Camp Nou”.
Mes klubeve që po ndjekin nga afër zhvillimet rreth Koundes është edhe Chelsea. Skuadra londineze kishte provuar ta merrte mbrojtësin në vitin 2022, por atëherë francezi vendosi të transferohej te Barcelona.