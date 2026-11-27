Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Orikum, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën. Sipas informacioneve paraprake, si pasojë e aksidentit, tre persona kanë mbetur të plagosur.
Të lënduarit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Fatmirësisht, mësohet se të tre ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
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Ndërkohë, në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.