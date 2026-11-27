Bes Kallaku ishte i ftuari i parë në transmetimin “Live me Luizin”, ku biseda nisi me batuta mes dy personazheve. Gjatë intervistës, ai tregoi se kishte marrë një ftesë për të qenë pjesë e Big Brother VIP Albania 2, edicioni ku konkurronte edhe Luizi.
“Më ftuan të hyja në Big Brother për të konkurruar me ty. Kur më erdhi ftesa, u thashë të më linin ta bisedoja fillimisht me Ijen. Shkova tek ajo dhe më tha: ‘Pse u vonove, o çun?’”
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“I tregova se më kishin ftuar në Big Brother, sepse më thanë që vetëm ti mund të përballeshe me natyrshmërinë e Luizit. Më thanë gjithashtu se mund të dilja në finale me të. Ajo më tha: ‘T’ia bësh ti këtë Luizit tim? Nuk ke për të marrë asnjë votë’. Kështu vendosa të mos hyja në Big Brother, sepse nuk do të më votonte as Ija ime”, rrëfeu Bes Kallaku.
Luiz Ejlli e shoqëroi rrëfimin me një tjetër batutë: “Do të ishte njësoj sikur të vija unë dhe të luaja Gjinin në vendin tënd te Portokallia”.