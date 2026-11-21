Pas kthimit nga Azia, presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi një konferencë shtypi në Shtëpinë e Bardhë, ku paralajmëroi një qëndrim të ashpër ndaj Iranit dhe kufizime të reja për kompanitë amerikane të teknologjisë. Në të njëjtën dalje, ai e cilësoi edhe një herë si historik samitin trepalësh të Shenzhenit.
Sipas Trump, Teherani kërkon një marrëveshje me Uashingtonin, por kushtet e propozuara janë të papranueshme për të. “Ne duam të arrijmë një marrëveshje të vërtetë, jo një marrëveshje sa për sy e faqe. Regjimi Iranian i ka mashtruar njerëzit për 51 vjet. Irani nuk do të lejohet kurrë te ketë armë bërthamore, absolutisht kurrë”, deklaroi ai.
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Duke folur për takimin me Vladimir Putinin dhe Xi Jinpingun, kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se tre fuqitë e mëdha bërthamore diskutuan shmangien e një konflikti nuklear. Ai shtoi se Rusia dhe Kina kanë rënë dakord se një luftë bërthamore nuk duhet të ndodhë kurrë, megjithëse pranoi se reduktimi i arsenaleve mbetet jashtëzakonisht i vështirë.
Sa i përket luftës në Ukrainë, Trump pohoi se Putin ka shprehur dëshirën për t’i dhënë fund konfliktit përmes diplomacisë, por armiqësia e thellë mes presidentit rus dhe Volodymyr Zelenskyt e ndërlikon arritjen e paqes. “Putini do të donte shumë t’i jepte fund luftës. Por kemi dy njerëz që nuk dinë sesi ta mbyllin këtë konflikt. Ne po përpiqemi t’i ndihmojmë. Kemi dy njerëz që e urrejnë njëri-tjetrin, Zelenskyn dhe Putinin, që duan ta përpunojnë këtë luftë, por kanë mbetur të bllokuar në të”, tha presidenti amerikan.
Trump shmangu krahasimet e samitit të Shenzhenit me Konferencën e Jaltës të vitit 1945, ndërsa këmbënguli se marrëdhëniet e tij personale me udhëheqësit rus dhe kinez mund të ndihmonin në kapërcimin e mosmarrëveshjeve.
Një nga deklaratat më të forta të tij kishte të bënte me industrinë e inteligjencës artificiale. Presidenti amerikan njoftoi papritur se kompanitë amerikane nuk do të lejohen të ndërtojnë qendra të dhënash jashtë Shteteve të Bashkuara, duke kërcënuar me taksa jashtëzakonisht të larta ato që do ta bëjnë këtë. Ai gjithashtu mbështeti mundësinë e rikthimit të Jensen Huang në drejtimin e Nvidia-s, pas skandalit që shkaktoi dorëheqjen e tij, duke deklaruar se sipërmarrësit e talentuar meritojnë një mundësi të dytë.