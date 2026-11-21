Një model i çuditshëm po shfaqet në futbollin botëror, ku tre fituesit e radhës të Topit të Artë kanë hasur probleme të mëdha fizike menjëherë pasi u nderuan me trofeun më prestigjioz individual të këtij sporti.
Rodri, Ousmane Dembele dhe Harry Kane – tre emra që kanë ngritur lart Topin e Artë në ceremonitë e fundit – kanë kaluar të gjithë nga maja e suksesit personal në periudha të gjata rikuperimi jashtë fushës së lojës.
Të lidhura
None found
Mesfushori spanjoll Rodri ishte i pari që përjetoi këtë fatkeqësi. Pas një sezoni të jashtëzakonshëm që e kurorëzoi me çmimin më të lartë individual, ai pësoi këputje të ligamentit të kryqëzuar anterior dhe dëmtim të meniskut, një goditje e dyfishtë që e la jashtë fushave për rreth nëntë muaj.
Më pas radha i takoi Ousmane Dembele. Sulmuesi francez u ndesh me probleme në kofshë dhe në muskuj, të cilat e detyruan të qëndronte larg fushës për një total prej rreth tre muajsh gjatë sezonit.
Tani, Harry Kane i është bashkuar kësaj liste fatkeqësish. Pas ndeshjes kundër Kolnit, ekzaminimet zbuluan se sulmuesi anglez ka pësuar këputje të ligamenteve në kyçin e këmbës. Sipas drejtuesve të Bayern Munichut, pritshmëritë janë që ai të mungojë për rreth tre muaj.
Tri histori të ndryshme, por me një pikë të përbashkët që nuk kalon pa u vënë re: secili prej këtyre tre fituesve të Topit të Artë është përballur me një dëmtim serioz menjëherë pasi mori çmimin që njeh më të mirin në futbollin botëror.