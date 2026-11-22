Kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetikë (KRRE), Aco Ristov, vlerëson se nga 1 janari në Maqedoninë e Veriut çmimi i energjisë elektrike për konsumatorët familjarë mund të pësojë rritje prej 2 deri në 3 për qind, ndërsa ngrohja qendrore mund të shtrenjtohet me 6 deri në 8 për qind, raporton INA.
Gjatë një interviste për Sitel, ai njoftoi edhe një qasje të re në përllogaritjen e tarifës së rrjetit, sipas së cilës familjet që konsumojnë më pak energji do të kenë fatura më të ulëta.
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Megjithëse Qeveria ka deklaruar se çmimi i rrymës për familjet nuk do të ndryshojë pas Vitit të Ri, Ristov parashikon që një rritje eventuale do të mbetet brenda intervalit 2 deri në 3 për qind.
Ai shtoi se aktualisht po analizohet mënyra se si do të shpërndahet kostoja shtesë në modelet e ndryshme tarifore.
Kompanitë energjetike tashmë kanë dorëzuar kërkesat e tyre financiare dhe teknike, ndërsa KRRE-ja pritet të marrë vendimet përkatëse deri në fund të vitit.