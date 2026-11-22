Bletarët në Maqedoninë e Veriut shprehin pakënaqësi për sasinë e ulët të mjaltit të grumbulluar këtë vit, pavarësisht përkushtimit të tyre. Antonio Antov thekson se ata i kanë përmbushur detyrimet, por ka rrethana që janë jashtë kontrollit të tyre.
“Në cilësinë e bletarit, viti që sapo përfundoi nuk na lejon të mburremi me prodhim të kënaqshëm. Bletët e kanë kryer punën e tyre, por fatkeqësisht mjalti ka munguar dhe rendimentet nuk kanë qenë të mira këtë sezon”, u shpreh bletari Antonio Antov.
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Ndryshimet klimatike dhe sëmundjet e ndryshme e kanë bërë edhe më të vështirë aktivitetin e tyre, ndërsa paqëndrueshmëria e motit ka pasur ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e bletëve dhe në sasinë e mjaltit të prodhuar.
“Sfida më e madhe mbetet ndryshimi i klimës — ju vetë e patë si ishte moti dje dhe si është sot. Më pas vijnë edhe shumë sëmundje, prandaj vështirësitë janë të konsiderueshme dhe roli ynë, për fat të keq, është shumë i kufizuar. Ajo që mund të bëjmë për të ndërhyrë është të synojmë rendimente më të mira ose të ndryshojmë diçka në natyrë në atë drejtim”, shtoi Antov.
Pavarësisht këtyre pengesave, bletarët nuk ndalen dhe vijojnë punën me shpresë për një sezon më të mbarë, teksa natyra vazhdon të jetë elementi kryesor që dikton sasinë e mjaltit të prodhuar.