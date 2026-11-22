Edon Zhegrova është duke dhënë një kontribut të dukshëm në sfidën ndaj Venezias, teksa ka regjistruar një pasim vendimtar që solli golin e tretë për Juventusin.
Në minutën e 65-të, ylli kosovar dërgoi një top të harkuar me precizion të lartë në zonën e rreptësisë, ku Juan Cabal u ngrit mbi mbrojtësit dhe e goditi me kokë për ta çuar rezultatin në 3-0.
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Pasimi i Zhegrovës ishte i matur dhe tejet i saktë, duke i dhënë mundësinë shokut të skuadrës të shënonte pa vështirësi me kokë.
Juventusi e kishte zhbllokuar ndeshjen në minutën e 53-të falë Nick Woltemade, ndërsa Teun Koopmeiners e kishte çuar shifrën në 2-0 në minutën e 59-të, pas një kombinimi të bukur të iniciuar nga sulmuesi gjerman.
Kjo paraqitje shënon herën e parë këtë sezon që Zhegrova nis një ndeshje nga minuta e parë me fanellën e Juventusit. Trajneri Luciano Spalletti i dha besim futbollistit kosovar duke e vendosur në formacionin titullar dhe ky i fundit po ia kthen me një performancë bindëse.
Takimi është ende duke u luajtur.