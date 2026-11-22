Tre ndeshjet e mbetura të javës së 11-të në Kategorinë e Parë kanë filluar me pjesët e para. Sytë e të gjithë tifozëve janë drejt Matit, aty ku ekipi i Pogradecit luan si mysafir ndaj Burrelit.
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Në sfidat e tjera, Kukësi ka udhëtuar drejt Vlorës për të sfiduar Orikun, teksa Sopoti luan në shtëpinë e vet në Librazhd kundër ekipit dibran të Korabit.
Më poshtë do të përditësohen rezultatet në kohë reale dhe golashënuesit për çdo takim.
LIVE:
Burreli dhe Pogradeci janë ende të barabartë pa gola
Sopoti dhe Korabi nuk kanë shënuar ende
Oriku dhe Kukësi mbajnë rrjeta të paprekura