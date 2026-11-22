Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, e ka vënë në shënjestër Qeverinë e Kosovës lidhur me gjendjen e furnizimit me energji elektrike në vend.
Nëpërmjet një postimi në Facebook, ai u shpreh se pikërisht kriza e rrymës përbën provën më të qartë të mosfunksionimit të ekzekutivit të drejtuar nga Albin Kurti.
Të lidhura
None found
Ramadani renditi edhe fusha të tjera që, sipas tij, ndodhen në një gjendje të rëndë.
“Përpos çmimeve që po rriten çdo ditë, mungesës totale të investimeve, dështimeve enorme në arsim e shëndetësi, kushteve të mjerueshme të policëve, ushtarëve e zjarrfikësve, ikjes së madhe të qytetarëve jashtë vendit, nepotizmit të paparë nëpër krejt institucionet, çështja e rrymës ia qet kulmin këtij mentaliteti qeverisës tash e 6 vjet. Nga kriza në krizë, pa ide për investime, pa plan për zhvillim”, shkroi ai.