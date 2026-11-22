Vora dhe Tirana po përballen në kuadër të javës së 12-të të “Abissnet Superiore”, me rezultatin aktual 0-0.
Takimi po zhvillohet në stadiumin “FK Vora”, ndërsa arbitër kryesor është caktuar Juxhin Xhaja.
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Formacionet zyrtare të të dyja skuadrave janë publikuar:
Vora luan me: Harizaj; Zuna, Shiba, Karrica, Clemente, Kashari, Vrapi, Frroku, Daka, Shehi, Gjyla. Në stol, trajneri Arjan Bellai drejton ekipin.
Tirana ka zbritur në fushë me: Bekaj; Vera, Ndong, Colley, Myslovic, Vogli, Alvarez, Daci, Vitija, Xhixha, Hazrollaj. Trajner i kryeqytetasve është Dean Klafuriç.
Ndeshja ka nisur zyrtarisht në minutën e parë, kur u ekzekutua goditja e parë e topit.