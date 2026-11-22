Një alpinist ka mbetur i plagosur rëndë pasi ka rënë në një terren shumë të pjerrët gjatë ngjitjes në shkëmbinj në zonën e Demir Kapisë. Sipas njoftimit të Shtabit të Përgjithshëm të Armatës, ai pësoi lëndime të rënda në trup.
Pjesëtarët e Batalionit të Forcave Speciale të Armatës zhvilluan me sukses një aksion shpëtimi për të nxjerrë alpinistin e plagosur rëndë nga një terren i thepisur dhe i paarritshëm në rajonin e Demir Kapisë.
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Në çastin e aksidentit, pjesëtarët e forcave speciale po kryenin një trajnim të rregullt të avancuar për operacione malore dhe u alarmuan për incidentin që kishte ndodhur në afërsi të tyre.
Sipas Shtabit të Përgjithshëm, pasi morën njoftimin, pjesëtarët e forcave speciale u organizuan menjëherë dhe nisën aksionin e shpëtimit. Të lënduarit iu dha ndihma e parë mjekësore në vendin e ngjarjes, e më tej, me anë të pajisjeve të posaçme alpinistike dhe shpëtimi, ai u nxor në mënyrë të sigurt nga terreni i paarritshëm dhe u transportua përmes lumit.
Pasi u soll në një pikë të qasshme, i lënduari iu dorëzua ekipeve të Ndihmës së Shpejtë për trajtim dhe kujdes të mëtejshëm mjekësor.
Nga Shtabi i Përgjithshëm vlerësohet se ky operacion tregon nivelin e lartë të përgatitjes, profesionalizmin dhe gatishmërinë e pjesëtarëve të Batalionit të Forcave Speciale për të vepruar në rrethana të ndërlikuara e me rrezik të lartë, si dhe për t’u mobilizuar në raste kur jeta e njerëzve rrezikohet.