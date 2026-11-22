Qarkullimi në rrugët shtetërore po vijon pa probleme, me rrugë kryesisht të thata dhe fluks të moderuar trafiku jashtë qendrave urbane.
Sipas raportimeve nga LAMM, në vendkalimet kufitare nga ana e Maqedonisë nuk regjistrohen pritje më të gjata, as për hyrje as për dalje nga vendi.
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LAMM rikujton se nga data 15 nëntor, drejtuesit e automjeteve janë të detyruar me ligj të kenë pajisje dimërore në makinat e tyre, pavarësisht kushteve aktuale atmosferike. Ky detyrim do të qëndrojë në fuqi deri më 15 mars të vitit të ardhshëm.