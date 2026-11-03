Fituesi i Topit të Artë te Juventusi? Carnevali flet për mundësitë e transferimit

Mundësia që Juventusi të afrojë fituesin e Topit të Artë ishte një nga çështjet që iu ngritën Giovanni Carnevalit në mbledhjen e aksionarëve të klubit torinez. Drejtori ekzekutiv iu përgjigj interesimit të njërit prej aksionarëve duke theksuar se afrimet do të varen nga mundësitë për t’i realizuar.
Për pyetjen nëse do të blihej fituesi i Topit të Artë, Carnevali tha se Juventusi do të afrojë cilindo futbollist që do të ketë mundësi ta transferojë.
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Kjo ishte mbledhja e parë e këtij lloji ku ai merrte pjesë që nga mbërritja te Juventusi. Gjatë saj, Carnevali paraqiti synimet e tij, foli për njerëzit me të cilët do të punojë dhe për atë që pret në të ardhmen.
Në fillim, kur u pyet për zgjedhjen për t’iu bashkuar klubit, ai shprehu kënaqësinë për sfidën e re dhe nënvizoi se do të mbështetet te bashkëpunëtorët e tij. Pjesëmarrjen e parë në këtë mbledhje e cilësoi si një përvojë që i pëlqente dhe si mundësi për të dëgjuar, mësuar e kuptuar dëshirat e aksionarëve.
Carnevali shpjegoi se i merr parasysh ato që i thuhen, por njëkohësisht e ka të qartë se çfarë synon të bëjë dhe i beson gjykimit të vet. Ai përmendi Massara, Ottolini dhe Chiellini si bashkëpunëtorë të vlefshëm, duke veçuar rolin thelbësor të Chiellinit dhe duke theksuar se do të punojnë për të siguruar rezultate.
Duke folur për ardhjen në Torino, drejtori ekzekutiv tregoi se largimi nga Sassuolo, pas 13 vjetësh, u vendos pas një telefonate nga aksionari i Juventusit. Në të njëjtën kohë, ai zgjodhi të mos kritikonte drejtuesit që kishin qenë përpara tij.
Sipas Carnevalit, gabimet janë diçka që mund të ndodhë, ndaj nuk kishte ndërmend të sulmonte paraardhësit. Ai shtoi se, pasi ishte kontaktuar nga aksionari, ishte i vendosur të jepte gjithçka për klubin.
Pa këtë hap, shpjegoi ai, do të kishte vazhduar të qëndronte te Sassuolo, ku kishte kaluar 13 vjet. Praninë e tij tashmë te Juventusi e përshkroi si motiv krenarie.
Në mbyllje të fjalës, Carnevali u bëri thirrje aksionarëve dhe tifozëve të tregojnë durim. Ai paralajmëroi se kthimi i Juventusit në nivelet më të larta të futbollit kërkon kohë dhe nuk mund të realizohet menjëherë.
Drejtori ekzekutiv theksoi se është i vetëdijshëm për punën që e pret dhe për vështirësitë që e shoqërojnë atë, duke kërkuar të mos ushqehen iluzione se fitoret do të vijnë që nesër.
Carnevali e mbylli duke nënvizuar se do të punohet për ta arritur këtë objektiv, por rruga nuk do të jetë e lehtë: për të ngritur diçka duhen kohë dhe punë, jo fjalë.