Kuzeska: Një firmë private financoi lobistët amerikanë për promovimin e Mickoskit

Në një dalje për mediat, anëtarja e Bordit Ekzekutiv të LSDM-së dhe zëdhënësja Bogdanka Kuzeska ngriti pretendime për një kontratë mes kompanisë shkupjane “ATS Group DOOEL” dhe firmës amerikane të lobimit “Mercury Public Affairs”, duke e lidhur këtë angazhim me përhapjen e mesazheve që kanë të bëjnë me Qeverinë dhe kryeministrin Hristijan Mickoski në Shtetet e Bashkuara.
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Duke iu referuar regjistrit amerikan FARA, Kuzeska tregoi se dokumenti me numër 6170 konfirmon se “Mercury Public Affairs” është punësuar nga “ATS Group”, një entitet privat që sipas saj ka si pronar Shefshet Demirovskin.
Ajo specifikoi se marrëveshja përcakton një pagesë mujore prej 130.000 dollarë, e cila arrin në 390.000 dollarë në tremujor dhe rreth 1,56 milionë dollarë në vit, me një afat vlefshmërie që shtrihet deri në vitet 2026 dhe 2027.
Kuzeska pohoi gjithashtu se më 2 prill 2026, sipas dokumenteve në të cilat bazohet LSDM-ja, “Mercury Public Affairs” ka depozituar një dosje me emërtimin “Partneriteti strategjik SHBA-Maqedonia e Veriut”.
Në këtë material, sipas saj, trajtoheshin pika si heqja e tarifave, furnizimi me gaz amerikan, investimet në sektorin e teknologjisë së informacionit, aksesi në industrinë e mbrojtjes të SHBA-së dhe nismat energjetike. Kuzeska e lidhi drejtpërdrejt aktivitetin e lobistëve me interesat që “ATS Group” ka në fushën e pajisjeve ushtarake, si dhe me projektin për nxjerrjen e antimonit në Maqedoni.
Ajo solli në vëmendje edhe projektin “Geta”, për të cilin ngriti dyshime për shpërdorim të fondeve publike dhe pasojat e mundshme negative nga shfrytëzimi minerar.
Kuzeska theksoi se LSDM-ja ka analizuar të gjitha të dhënat publike në dispozicion lidhur me vizitën e Mickoskit në Shtetet e Bashkuara, e cila u zhvillua nga 15 deri më 22 shtator 2026.
Sipas kontrollit të bërë në faqet zyrtare të Shtëpisë së Bardhë, Departamentit të Shtetit, agjendat sekretarit Marco Rubio dhe të zëvendësit Christopher Landau, Pentagonit, RFGJ-së dhe Kongresit, nuk u gjet asnjë njoftim zyrtar për Kongresin (DFCRA) dhe as ndonjë gjurmë të një takimi të Mickoskit me Rubion, Landau ose ndonjë zyrtar tjetër të lartë të administratës amerikane.